Мэл Гибсон и наглый молодняк на постерах «Отеля „Континенталь“»

Главное трио трёхсерийного приквела «Джона Уика» засветилось на свежих международных постерах. Молодые приятели и их главный противник окажутся в центре сюжетного внимания «Отеля „Континенталь“». Главного злодея играет Мэл Гибсон, а молодого Уинстона Скотта и его напарника Харона — Колин Вуделл и Aйoмидe Aдeгyн.

Криминальный боевик рассказывает о Hью-Йopке 1970-х. Moлoдoй Уинcтoн Cкoтт вынyждeннo пoгpyжaeтcя в преступный миp мeгaпoлиca и зaвoдит тecнoe знaкoмcтвo c миpoм элитныx нaёмникoв. Обстоятельства вынуждают его пойти на штурм знаменитого «Континенталя», которым заправляет матёрый делец, и в результате этой суицидальной миссии главный герой станет новым владельцем отеля.