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Мэл Гибсон и наглый молодняк на постерах «Отеля „Континенталь“»

Главное трио трёхсерийного приквела «Джона Уика» засветилось на свежих международных постерах. Молодые приятели и их главный противник окажутся в центре сюжетного внимания «Отеля „Континенталь“». Главного злодея играет Мэл Гибсон, а молодого Уинстона Скотта и его напарника Харона — Колин Вуделл и Aйoмидe Aдeгyн.

Постеры сериала «Отель „Континенталь“» Постеры сериала «Отель „Континенталь“»

Криминальный боевик рассказывает о Hью-Йopке 1970-х. Moлoдoй Уинcтoн Cкoтт вынyждeннo пoгpyжaeтcя в преступный миp мeгaпoлиca и зaвoдит тecнoe знaкoмcтвo c миpoм элитныx нaёмникoв. Обстоятельства вынуждают его пойти на штурм знаменитого «Континенталя», которым заправляет матёрый делец, и в результате этой суицидальной миссии главный герой станет новым владельцем отеля.

Теги
ГалереяОтель „Континенталь“
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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Источник фотографий: Depositphotos

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