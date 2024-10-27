Новые сериалы недели: богатырское фэнтези «Молот ведьм»

За премьеры в последнюю неделю октября отвечает отечественная многосерийная новинка «Молот ведьм», к святой инквизиции никакого отношения не имеющая. Фэнтези о современных богатырях стартует на стриминговом сервисе START.
Понедельник, 28 октября
комедия, фантастика
В ролях Гарик Харламов, Катерина Ковальчук, Екатерина Радченко, Павел Рассомахин, Сергей Белов, Иван Бычков
В результате научного эксперимента учёного-энтузиаста в наши дни из 1812 года переносится поручик лейб-гвардии гусарского полка Григорий Савельевич Рыльский. Поручик попадает в молодую семью учёного Мити, которая находится на грани развода. При попытке вернуть Гусара обратно в прошлое машина времени ломается, и поручик вынужден оставаться в XXI веке, пока учёный не починит машину.
Во втором сезоне поручик-гусар из 1813-го года распутывает политические интриги прошлого в будущем.
Вторник, 29 октября
комедия, детектив
В ролях Стив Мартин, Мартин Шорт, Селена Гомес, Аарон Домингес, Эми Райан, Джеки Хоффман
Четвёртый сезон комедийного детектива завершится десятым эпизодом My Best Friend's Wedding. Сериал продлён на пятый сезон.
Четверг, 31 октября
триллер, драма
В ролях Кери Рассел, Руфус Сьюэлл, Дэвид Гяси, Рори Киннир, Джон Мур
Создатель Дебора Кан
В разгар международного кризиса дипломату Кейт Уайлер поручают работу, к которой она не совсем готова. и эта работа грозит разрушить её брак и политическое будущее.
Суббота, 2 ноября
фэнтези
В ролях Вадим Соснин, Антон Батырев, Матвей Зубалевич, Алена Воскресенская, Лиза Юрьева, Андрей Шарков
Город Калязин маленький, живописный, в общем-то как и множество таких городов. Ничего необычного, если не считать секретный институт, занимающийся… изучением магии. Однажды из лаборатории сбегает сильнейшая колдунья — Хозяйка стихий. Движимая ненавистью и желанием отомстить за свое заключение, она отсекает город от внешнего мира и начинает обращать в леших и русалок жителей города, стремясь к одному — очистить реальный мир от людей и наполнить его сказочными существами. Главный герой Алексей Попов решает победить Хозяйку стихий, чтобы спасти своих близких и освободить город. Вместе с ним в борьбу со злом вступают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако Хозяйка стихий оказывает серьезное сопротивление — в Калязине разворачивается нешуточная борьба за семью, любовь и право оставаться людьми.
Воскресенье, 3 ноября
драма, триллер
В ролях Норман Ридус, Meлиcca Maкбpaйд, Kлeмaнc Пoэзи, Aдaм Haгaитиc, Гилберт Гленн Браун
Создатель Дэвид Зэбел
Второй сезон зомби-драмы завершится шестым эпизодом Au Revoir Les Enfants. Сериал продлён на третий сезон.
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