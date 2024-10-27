Новые сериалы недели: богатырское фэнтези «Молот ведьм»

Сезон 2

«ТНТ»

В результате научного эксперимента учёного-энтузиаста в наши дни из 1812 года переносится поручик лейб-гвардии гусарского полка Григорий Савельевич Рыльский. Поручик попадает в молодую семью учёного Мити, которая находится на грани развода. При попытке вернуть Гусара обратно в прошлое машина времени ломается, и поручик вынужден оставаться в XXI веке, пока учёный не починит машину.

Во втором сезоне поручик-гусар из 1813-го года распутывает политические интриги прошлого в будущем.