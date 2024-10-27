Неделя сериалов на КГ — главные новости 21–27 октября

Опрос: подростки хотят видеть меньше секса в кино и сериалах. Куда лучше смотреть фэнтези и фантастику.
Сериал по «Гарри Поттеру» обещает постичь глубины Джоан Роулинг. Сделать это с не читавшими книг сценаристами будет сложновато.
Звезда «Бэтмена» отказался возвращаться к своей роли в «Пингвине» из-за насилия над женщинами. Слишком плохой мафиози.
Мэтт Ривз и Колин Фаррелл продолжают феерить: «Пингвин» бьёт свои же рекорды по просмотрам. Сериал показывает впечатляющие результаты с каждой новой серией.
Чёрный Ватсон грустит по убитому Шерлоку Холмсу на первом кадре «Ватсона». Телеканал CBS готовит свой взгляд на классический сюжет.
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«У моей жопы слишком много экранного времени» — Джек Куэйд сыт по горло обнажёнкой в «Пацанах». Но зрителям нужны зрелища.
В антологии «Секретный уровень» заявлены звёздный каст и продолжение Warhammer 40,000: Space Marine 2. В озвучке поучаствовали Арнольд Шварценеггер, Киану Ривз, Кевин Харт, Клайв Стэнден и другие.
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Режиссёр «Доктора Сна» экранизирует хоррор-роман «Кэрри». Историю, известную и под названием «Телекинез», впервые адаптируют в виде сериала.
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