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В антологии «Секретный уровень» заявлены звёздный каст и продолжение Warhammer 40,000: Space Marine 2

Источник: Focus Entertainment

10 декабря Amazon представит миру «Секретный уровень» — антологию анимационных короткометражных фильмов по известным игровым франчайзам. Проект создаётся для взрослой аудитории силами творческой команды, ответственной за антологию «Любовь, смерть и роботы» для Netflix.

Примерно за полтора месяца до премьеры проект продолжает обрастать новыми деталями. Так, стало известно, что сюжет короткометражки по Warhammer 40,000 развернется после событий игры Warhammer 40,000: Space Marine 2. В ней появится Ультрамарин Деметрий Тит, которого, как и в игре, озвучил Клайв Стэнден («Викинги»).

Также был представлен звёздный каст антологии. В нём Киану Ривз («Матрица», «Джон Уик»), Мерл Дэндридж («Ночная смена»; голос Аликс Вэнс в Half-Life 2), Арнольд Шварценеггер («Терминатор») и его сын Патрик Шварценеггер («Поколение V»), Гэбриел Луна («Агенты „Щ.И.Т.“», «Терминатор: Тёмные судьбы»), Клаудия Думит («Пацаны», «Поколение V»), Кевин Харт («Джуманджи: Зов джунглей», «Бордерлендс») и его дочь Хевен Харт, Темуэра Моррисон (приквелы «Звёздных войн», «Книга Бобы Фетта»), Ариана Гринблатт («Барби», «Бордерлендс»), Эмили Суоллоу («Мандалорец»), Рики Уиттл («Территория зла»), Адевале Акиннуойе-Агбадже («Остаться в живых»), Майкл Бич («Король Талсы») и Лора Бэйли (голос Мэри Джейн Уотсон в Marvel's Spider-Man).

В первый сезон вошли 15 историй. Они вдохновлены играми Armored Core, Concord, Crossfire, Dungeons & Dragons, Exodus, Honor of Kings, Mega Man, New World: Aeternum, PAC-MAN, Sifu, Spelunky, The Outer Worlds, Unreal Tournament, Warhammer 40,000 и PlayStation (в этом эпизоде, скорее всего, появятся персонажи разных тайтлов PlayStation Studios). Герой с внешносттью и голосом Киану Ривза будет в сюжете по Armored Core. Эпизоды планируют выпускать по паре в неделю.

Теги
Секретный уровень
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Источник фотографий: Depositphotos

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