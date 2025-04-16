Диено Луна не может справиться с управлением TIE Fighter в отрыве из второго сезона «Андора»

Всего лишь неделя осталась до премьеры долгожданного второго сезона сериала «Андор» — редкого детища Disney по вселенной «Звёздных войн», которое не скатилось в откровенный фарс и буффонаду. Но асы пиара «Мышиного дома» продолжают подогревать интерес — например, опубликовав короткий отрывок, в котором главный герой, титульный повстанец Кассиан Андор, лихо угоняет имперский истребитель TIE Fighter из ангара прямо на глазах у ошалевших от такой наглости штурмовиков. Ну, как угоняет — пытается. В общем, тут надо смотреть.

Второй сезон «Андора» станет для сериала последним и расскажет о зарождении сопротивления власти Империи в одной далёкой-далёкой галактике. Финал сериала аккуратно подведёт персонажа к событиям фильма «Изгой-один. Звёздные войны: Истории», который, в свою очередь, является приквелов к оригинальным «Звёздным войнам. Эпизод 4: Новая надежда». Разумеется, печальная участь протагониста тоже не является секретом.

Шоураннером «Андора» выступает Тони Гилрой. Главную роль исполнил Диего Луна, а помогают ему блистать на малом экране Женевьев О’Райли (Мон Мотма), Стеллан Скарсгард (Лютен Раэль), Форест Уитакер (Со Геррера), Бен Мендельсон (директор Кренник) и другие. Второй сезон «Андора» стартует 22 апреля.