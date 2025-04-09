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Второй сезон сериала «Андор» по «Звёздный войнам» получил новый тизер

Источник: Lucasfilm, Disney+

Ко второму сезону сериала «Андор» вышел новый тизер. Ролик опубликовали незадолго до премьеры продолжения, намеченной на 22 апреля. Во втором сезоне, как и в первом, 12 серий. Но только новые эпизоды выйдут быстрее: их выпустят в четырёх частях (по три в неделю). Следующие за премьерными эпизодами выйдут 29 апреля, затем 6 и 13 мая.

Сериал «Андор» является приквелом фильма «Изгой-один. Звёздные войны: Истории», рассказывающем про Кассиана Андора. Роль героя после «Изгоя-один» повторил Диего Луна.

Проект для стримингового сервиса Disney+ создал Тони Гилрой. Второй сезон шоу станет последним.

Ранее состоялся анонс новой анимационной антологии по «Звёздный войнам». Она будет включает истории, в центре которых окажутся Асажж Вентресс и Кэд Бэйн. Антология выйдет 4 мая. У неё уже есть первый трейлер.

Теги
ВидеоАндорЗвёздные войныDisney+
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