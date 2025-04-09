Второй сезон сериала «Андор» по «Звёздный войнам» получил новый тизер

Ко второму сезону сериала «Андор» вышел новый тизер. Ролик опубликовали незадолго до премьеры продолжения, намеченной на 22 апреля. Во втором сезоне, как и в первом, 12 серий. Но только новые эпизоды выйдут быстрее: их выпустят в четырёх частях (по три в неделю). Следующие за премьерными эпизодами выйдут 29 апреля, затем 6 и 13 мая.

Сериал «Андор» является приквелом фильма «Изгой-один. Звёздные войны: Истории», рассказывающем про Кассиана Андора. Роль героя после «Изгоя-один» повторил Диего Луна.

Проект для стримингового сервиса Disney+ создал Тони Гилрой. Второй сезон шоу станет последним.



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Ранее состоялся анонс новой анимационной антологии по «Звёздный войнам». Она будет включает истории, в центре которых окажутся Асажж Вентресс и Кэд Бэйн. Антология выйдет 4 мая. У неё уже есть первый трейлер.