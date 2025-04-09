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Люди — идиоты: робот Александр Скарсгард смотрит сериалы и отстреливает чудовищ в трейлере «Киллербота»

Сервис AppleTV+ выкатил первый трейлер комедийного научно-фантастического экшен-сериала «Киллербот». Шоу с Александром Скарсгардом в главной роли выходит на сервисе 16 мая,

Содержание, как кажется, должно понравиться любому зрителю: как знакомому с первоисточником (серией романов), так и просто тем, кому приглянулась завязка. А сюжет таков: главный герой, робот-охранник, называющий себя Киллерботом (у него есть причины), тайно обрел самосознание и предпочитает проводить время за просмотром космического мыла — этого добра в будущем тоже хватает.

Впрочем, иногда ему приходится выполнять свои прямые обязанности — охранять людей, которых он всех считает дурачками. При исполнении нового задания его секрет выплывает наружу.

Теги
ВидеоКиллерботApple TV+Александр Скарсгард
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Источник фотографий: Depositphotos

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