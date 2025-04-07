«Киллербот» Александр Скарсгард храбро защищает людей на первых кадрах сериала

Издание Vanity Fair напомнило хорошей подборкой кадров из сериала «Киллербот», что экранизация популярной серии приключенческих романов с научно-фантастическими элементами уже скоро выходит на платформе AppleTV+.

Хватает снимков с Александром Скарсгардом (в боевом шлеме и без), который играет боевого киборга, который тайно от своей корпорации обрёл самосознание, но всё равно любит охранять людей, не испытывая к своим клиентам тёплых чувств. Это очень сложный персонаж, да.

И команда эксплораторов тоже представлена в полном составе:

16 мая состоится премьера.