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Детектив «Шерлок и дочь» получил новый трейлер от канала The CW

Источник: The CW

Телеканал The CW опубликовал новый трейлер детективного триллера «Шерлок и дочь». Премьера восьмисерийного шоу состоится на канале 16 апреля.

Проект основан на произведениях английского писателя Артура Конан Дойла о сыщике Шерлоке Холмсе. Создателем шоу является Брендан Фоли.

Главные роли в сериале исполняют Дэвид Тьюлис (фильмы серии «Гарри Поттер», «Чудо-женщина», «Энола Холмс 2», «Фарго», «Ловкий плут») и Блю Хант («Древние»).

Знаменитый детектив Шерлок Холмс оказывается в тяжёлом положении: он не может расследовать зловещее дело, не рискуя жизнью своих ближайших друзей. В это сложное время в доме сыщика появляется молодая американка Амелия. После загадочного убийства матери она узнает, что её пропавшим отцом может быть Шерлок. Холмс и Амелия должны работать вместе, чтобы раскрыть глобальный заговор, распутать убийство матери девушки и узнать, действительно ли она является дочерью детектива.

Мировая премьера сериала состоялась 3 апреля в «Амедиатеке». В этот день в онлайн-кинотеатре вышли два первых эпизода. Следующие серии выйдут выходить парами 10, 17 и 24 апреля.

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