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СЕРИАЛЫ
494

Новые сериалы недели: «Одни из нас» возвращаются!

Источник: HBO

Вторник, 8 апреля

 
Сезон6
Hulu
Рассказ служанки The Handmaid’s Tale

драма, фантастика

В ролях Элизабет Мосс, Макс Мингелла, Энн Дауд, Джозеф Файнс, Ивонн Страховски, Самира Уайли

Создатель Брюс Миллер

В основу сериала лёг одноимённый роман Маргарет Этвуд о безрадостном мире будущего, где существует тоталитарное государство Гилеад, управляемое духовенством. С рождаемостью у человечества проблемы — большинство женщин бесплодны. Главная героиня Оффред — одна из немногих, кто в состоянии зачать и выносить ребёнка, а потому направлена государством в спецлагерь для подготовки служанок, должных рожать потомков для представителей элиты, чьи жёны стерильны. Цель протагонистки — выжить и отыскать потерянную дочь.

Мы уже и думать забыли, а он всё ещё жив — «Рассказ служанки» возвращается с шестым сезоном. На сей раз, хвала богам, заключительным. Вместе с Элизабет Мосс и Ивонн Страховски вернутся Мадлен Брюэр, Самира Уайли, О.Т. Фагбенли, Аманда Брюгел, Энн Дауд и Брэдли Уитфорд.

Видео

Четверг, 10 апреля

 
Сезон7
Channel 4, Netflix
Чёрное зеркало Black Mirror

драма, триллер, фантастика

В ролях Рори Киннер, Линдсей Дункан, Том Гудман-Хилл, Анна Уилсон-Джонс, Дэниел Калуя, Хейли Этвелл

Создатель Чарли Брукер

За последние годы технологии всесторонне изменили нашу жизнь, прежде чем мы успели опомниться и усомниться в них. В каждом доме, на каждом столе, на каждой ладони есть плазменный телевизор, монитор компьютера, дисплей смартфона — чёрное зеркало нашего существования в двадцать первом веке. Наша связь с реальностью неизбежно меняется.

Седьмой сезон «Чёрного зеркало» заполучил главную интернет-мамочку Кристин Милиоти, после «Пингвина» явно переживающую пик карьеры. Из других звёзд — Питер Капальди, Эмма Коррин, Пол Джаматти, Уилл Поултер, Рашида Джонс и даже сама Аквафина. Сезон расскажет шесть разных историй, объединённых темой высоких технологий, а именно — злобного искусственного интеллекта.

Видео

 
Сезон4
HBO Max
Хитрости Hacks

драма, комедия

В ролях Джин Смарт, Ханна Эйнбиндер, Карл Клемонс-Хопкинс, Марк Инделикато, Роуз Абду, Пол В. Даунс

Легендарная комедиантка Дебора Вэнс всё меньше восхищает публику Лас-Вегаса. Чтобы освежить материал и привлечь к звезде молодую, более продвинутую аудиторию, ей на помощь высылают Аву, которая также мечтает об успешной карьере. Женщины становятся друг другу наставницами.

Всячески обласканная критиками комедия возвращается с четвёртым сезоном, чтобы потом собрать очередную пачку главных телевизионных наград. Джин Смарт и Ханна Эйнбиндер по-прежнему на коне и, если верить посмотревшим, планку не снижают.

Видео

Пятница, 11 апреля

 
Премьера+
Apple TV+
Друзья и соседи Your Friends and Neighbors

В ролях Джон Хэмм, Аманда Пит, Оливия Манн, Hoon Lee, Mark Tallman, Lena Hall

После внезапного развода и потери работы крупный финансист Эндрю Купер начинает грабить богатых соседей в своём уютном пригороде Нью-Йорка, чтобы хоть как-то поддерживать привычный образ жизни. Это оказывается неожиданно приятным занятием, но однажды он проникает не в тот дом не в то время...

Сериал с Джонном Хэммом получил продление на второй сезон ещё до премьеры первого — очевидно, Apple TV+ знает то, чего не знаем мы. Критики на Rotten Tomatoes тоже знают — криминальную комедию оценили на 90%, что внушает сдержанный оптимизм. Вместе с Хэммом там снялись Оливия Манн и Аманда Питт — есть на что посмотреть.

 
Конец сезона3
Showtime
Шершни Yellowjackets

драма, триллер

В ролях Мелани Лински, Кристина Риччи, Джульетт Льюис, Софи Тэтчер, Элла Пернелл, Стивен Крюгер

Создатель Эшли Лайл, Барт Никерсон

Сериал, показавший, что школьницы готовы буквально сожрать друг друга ради места под солнцем, вот-вот завершит свой третий сезон. Продления на четвёртый сезон пока не случилось, так что фанатам Софи Тэтчер, Кристины Риччи и Мелани Лински лучше финал не пропускать.

Видео

Суббота, 12 апреля

 
Сезон2
BBC One, BBC America
Доктор Кто Doctor Who

приключенческий, боевик, драма, фантастика

В ролях Питер Капальди, Пёрл Маки, Дженна-Луиза Коулмэн, Мишель Гомес, Карен Гиллан, Артур Дарвилл

Создатель Сидни Ньюман, С. Э. Уэббер, Дональд Уилсон

«Доктор Кто» — сериал с поистине уникальной концепцией. Его герой Доктор — практически бессмертный инопланетянин. Он не стареет, а умирая — мгновенно перерождается, обретая новое тело и в какой-то степени новый характер. Что это нам даёт? Правильно, возможность бесконечно менять актёров и обновлять личность персонажа согласно требованиям времени, при этом не нарушая целостность рассказа (утрись, Джеймс Бонд!).

Плюс основным средством передвижения Доктора является Тардис — замаскированный под полицейскую будку агрегат, способный свободно перемещаться в любую точку пространства и времени (а также умеющий при необходимости регенерировать, обретая полностью новую внутреннюю архитектуру). Что даёт нам это? О, всего ничего: лишь возможность рассказывать любые истории о любых мирах, любом времени и в любых жанрах — при этом оставаясь в рамках одной вселенной.

Такое не снилось даже «Скользящим» — в «Докторе Кто» возможно буквально всё.

«Доктор Кто» за последние годы сменил не только доктора и помощницу, но и нумерацию сезонов. И если Шути Гатва по-прежнему у руля, то его спутнице повезло меньше — Милли Гибсон оказалась слишком красивой (и белой) для сериала BBC, и её заменила Варада Сету.

Видео

Воскресенье, 13 апреля

 
Сезон2
HBO
Одни из нас The Last Of Us

приключенческий, ужастик, боевик

В ролях Педро Паскаль, Белла Рэмси, Гэбриел Луна, Анна Торв, Нико Паркер, Сторм Рид

Создатель Крэйг Мазин, Нил Дракманн

Экшен-триллер рассказывает о безрадостном будущем, где человечество пало жертвой страшной эпидемии. Остатки выживших спасаются от заражённых мутантов и отчаянно ищут лекарство от напасти. Джоэл — матёрый контрабандист, взявшийся доставить в пункт назначения девочку-подростка Элли. Вместе они отправляются в долгое путешествие по Штатам, превратившимся в смертельно опасные руины.

Второй сезон главного сериала HBO уже на подходе — вместе с Джоэлом, Элли, Эбби и Диной. «Вновь прибывших» играют Изабелла Мерсед, Кейтлин Дивер, Кэтрин О'Хара, Джеффри Райт, Тати Габриэль, Дэнни Рамирес и Янг Мазино.

Действие второго сезона развернётся спустя пять лет после событий первого. Главные герои поселились в коммуне Джексон, которой управляет невестка Джоэла Мария. Элли наслаждается жизнью и как обычная девочка-подросток влюбляется в другую девочку-подростка. Идиллию нарушает опытный солдат Эбби, жаждущая отомстить за любимых, и её команда — лучший друг и нежная душа Оуэн, доктор и девушка Оуэна по имени Мел, военный медик Нора и верный солдат Мэнни.

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