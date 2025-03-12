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СЕРИАЛЫ
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Белла Рэмзи и Изабелла Мерсед слились воедино на свежем кадре сериала «Одни из нас»

Тех, кому первый сезон окончательно не отбил охоту продолжать, во втором сезоне сериала «Одни из нас» ждёт появление Изабелы Мерсед в роли Дины — любовного интереса героини Беллы Рэмзи. Но, по словам последней, она куда больше, чем просто чья-то девушка:

Она появляется как любовный интерес Элли, но она гораздо больше этого. Она действительно играет ключевую роль в сезоне. Изабелла привнесла в сериал столько света, энергии и веселья! Я была такой уставшей и измученной, а она всегда находила способ всё облегчить. Думаю, мы действительно поддерживали друг друга на протяжении всего сезона.

А вот и кадр, демонстрирующий эту поддержку:

Кадры из сериала «Одни из нас» Кадры из сериала «Одни из нас»

Во втором сезоне снялись Педро Паскаль, Джеффри Райт, Кейтлин Дивер, Гэбриел Луна, Дэнни Рамирес, Кэтрин О'Хара, Тати Габриель и другие.

Продолжение хитового сериала выйдет в эфир уже 13 апреля.

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ГалереяОдни из нас
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Источник фотографий: Depositphotos

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