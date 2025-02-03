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СЕРИАЛЫ
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«Одни из нас»: Джоэл, Элли и её горячая подружка на новых кадрах второго сезона

Создатели хитового сериала «Одни из нас» Нил Дракманн и Крэйг Мазин обещали подвезти во втором сезоне больше драмы (словно нам её не хватило) и, судя по первым кадрам, не обманули. Тут всё максимально уныло. Главные звёзды, Педро Паскаль и Белла Рамзи, на месте.

Действие второго сезона развернётся спустя пять лет после событий первого. Главные герои поселились в коммуне Джексон — ей управляет невестка Джоэла Мария (Рутина Уэсли), у которой теперь есть ребёнок от его брата Томми (Гэбриел Луна). Элли в кои-то веки наслаждается обычной жизнью и как обычная девочка-подросток влюбляется в другую девочку-подростка в исполнении Изабелы Мерсед (что мы не одобряем даже несмотря на наличие Изабелы Мерсед).

Именно в это относительно спокойное время появляется Эбби — опытный солдат, чьё черно-белое видение мира подвергается сомнению, когда она стремиться отомстить за своих любимых. Её роль исполнила Кейтлин Дивер, она же Элли здорового человека, уступившая на прослушиваниях Белле Рамзи. Вместе с Эбби её команда — лучший друг и нежная душа Оуэн (Спенсер Лорд), доктор и девушка Оуэна по имени Мел (Ариэла Барер), военный медик Нора (Тати Габриэль) и верный солдат Мэнни (Дэнни Рамирес).

Вот, собственно, и все они:

Кадры из сериала «Одни из нас» Кадры из сериала «Одни из нас» Кадры из сериала «Одни из нас» Кадры из сериала «Одни из нас» Кадры из сериала «Одни из нас» Кадры из сериала «Одни из нас» Кадры из сериала «Одни из нас»

Премьера второго сезона сериала намечена на апрель этого года.

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ГалереяОдни из нас
Комментарии (9)

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Источник фотографий: Depositphotos

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