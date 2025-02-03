«Одни из нас»: Джоэл, Элли и её горячая подружка на новых кадрах второго сезона

Создатели хитового сериала «Одни из нас» Нил Дракманн и Крэйг Мазин обещали подвезти во втором сезоне больше драмы (словно нам её не хватило) и, судя по первым кадрам, не обманули. Тут всё максимально уныло. Главные звёзды, Педро Паскаль и Белла Рамзи, на месте.

Действие второго сезона развернётся спустя пять лет после событий первого. Главные герои поселились в коммуне Джексон — ей управляет невестка Джоэла Мария (Рутина Уэсли), у которой теперь есть ребёнок от его брата Томми (Гэбриел Луна). Элли в кои-то веки наслаждается обычной жизнью и как обычная девочка-подросток влюбляется в другую девочку-подростка в исполнении Изабелы Мерсед (что мы не одобряем даже несмотря на наличие Изабелы Мерсед).

Именно в это относительно спокойное время появляется Эбби — опытный солдат, чьё черно-белое видение мира подвергается сомнению, когда она стремиться отомстить за своих любимых. Её роль исполнила Кейтлин Дивер, она же Элли здорового человека, уступившая на прослушиваниях Белле Рамзи. Вместе с Эбби её команда — лучший друг и нежная душа Оуэн (Спенсер Лорд), доктор и девушка Оуэна по имени Мел (Ариэла Барер), военный медик Нора (Тати Габриэль) и верный солдат Мэнни (Дэнни Рамирес).

Вот, собственно, и все они:

Премьера второго сезона сериала намечена на апрель этого года.