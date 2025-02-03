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Последний бой «Кобры Кай» — вышел трейлер финальных эпизодов

Самое время врезать фанатам по слёзным железам в последний раз — стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер заключительных эпизодов бойцовской драмы «Кобра Кай», где герои возвращаются домой для финальной схватки.

Точку в многосерийном продолжении киносерии «Парень-каратист» поставят 13 февраля.

Бывшие заклятые враги Джонни Лоуренс (Уильям Зaбкa) и Дэниел Ларуссо (Ральф Мачио) и их враждовавшие между собой воспитанники собираются навалять коварным дедам и их злобным сообщникам, под началом у которых целая орава агрессивного молодняка.

Теги
ВидеоКобра Кай
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Источник фотографий: Depositphotos

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