Последний бой «Кобры Кай» — вышел трейлер финальных эпизодов

Самое время врезать фанатам по слёзным железам в последний раз — стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер заключительных эпизодов бойцовской драмы «Кобра Кай», где герои возвращаются домой для финальной схватки.

Точку в многосерийном продолжении киносерии «Парень-каратист» поставят 13 февраля.

Бывшие заклятые враги Джонни Лоуренс (Уильям Зaбкa) и Дэниел Ларуссо (Ральф Мачио) и их враждовавшие между собой воспитанники собираются навалять коварным дедам и их злобным сообщникам, под началом у которых целая орава агрессивного молодняка.