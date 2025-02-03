Телеовощи. Выпуск 585: Журнал «Сыропопкин»

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|02:08 —
|Новый тизер сериала «Чужой: Земля»
|08:10 —
|«Ваш дружелюбный сосед Человек-паук» задержится на три сезона
|10:59 —
|Седьмой сезон «Чёрного зеркала» выйдет в 2026 году
|14:01 —
|Beyond: Two Souls станет сериалом
|21:24 —
|Аналитка телепродукции за 2024 год
|29:52 —
|Тизер мультсериала Astartes II по вселенной Warhammer 40,000
|37:21 —
|«Ваш дружелюбный сосед Человек-паук» — 1x01—02
|50:48 —
|«Ватсон» (Watson) — 1x01
|01:04:37 —
|«Мистический квест» — 4x01—02
|01:20:38 —
|«Рай» (Paradise) — 1x01—03
|01:32:36 —
|«Гусар» — 2x13
|01:38:53 —
|«Кастлвания: Ноктюрн» — 2x03
|01:43:35 —
|«Приключения Электроника» — 1x01
|02:04:27 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 5x01
|02:11:49 —
|«Звёздный крейсер „Галактика“» — 1x11
|02:25:06 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 16x07
|02:31:55 —
|«Напряги извилины» — 1x11
|02:36:59 —
|«Ангел» — 1x17
|02:45:01 —
|«Баффи — истребительница вампиров: Сезон 8»
|02:52:37 —
|«Трансметрополитен»
|03:03:42 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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