Телеовощи. Выпуск 584: В поисках вертушки

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|05:05 —
|Джаред Падалеки станет сельским врачом в эфирном сериале
|12:58 —
|Режиссёр первых «Гарри Поттеров» поддерживает идею сериала
|19:05 —
|Отменён сериал «Чайная чашка» от Джеймса Вана
|21:30 —
|«Разделение» принёсло Apple более $ 200 млн
|26:07 —
|Ума Турман станет постоянной участницей сериала «Декстер: Воскрешение»
|29:46 —
|«Чикатило» Андреасяна продолжается — в работе новый сериал франчайза
|41:14 —
|Трейлер сериала «Нулевой день» с Робертом Де Ниро
|50:11 —
|«Кастлвания: Ноктюрн» — 2x01—02
|55:18 —
|«Опасные числа» (Prime Target) — 1x01
|01:07:43 —
|«Гусар» — 2x12
|01:13:31 —
|«Призрак в доспехах: Синдром одиночки» — 1x26
|01:25:11 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 4x26
|01:33:51 —
|«Звёздный крейсер „Галактика“» — 1x10
|01:54:17 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 16x06
|02:03:09 —
|«Напряги извилины» — 1x10
|02:08:56 —
|«Ангел» — 1x16
|02:16:33 —
|«Баффи — истребительница вампиров: Сезон 8»
|02:25:15 —
|«Трансметрополитен»
|02:33:29 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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