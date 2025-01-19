Телеовощи. Выпуск 583: Очень серьёзные обсуждения

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|04:18 —
|Обсуждение новостей
|42:41 —
|«Больница Питт» (The Pitt) — 1x01
|48:25 —
|«Киберслав» — 1x01
|58:37 —
|«Первозданная Америка» — 1x02—06 (финал сезона)
|01:23:22 —
|«Звёздные войны: Опорная команда» — 1x08 (финал сезона)
|01:48:51 —
|«Лэндмен» — 1x10 (финал сезона)
|02:03:40 —
|«Гусар» — 2x11
|02:12:13 —
|«Призрак в доспехах: Синдром одиночки» — 1x25
|02:21:36 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 4x25
|02:31:08 —
|«Звёздный крейсер „Галактика“» — 1x09
|02:48:15 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 16x05
|02:54:27 —
|«Напряги извилины» — 1x09
|02:57:25 —
|«Ангел» — 1x15
|03:04:21 —
|«Баффи — истребительница вампиров: Сезон 8»
|03:12:13 —
|«Трансметрополитен»
|03:24:22 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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