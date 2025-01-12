 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Пингвин вернётся в двух «Бэтменах»: в сиквеле у Колина Фаррелла пять или шесть сцен Пол Радд и Джек Блэк задорно анонсируют премьеру комедийного ужастика «Анаконда» (видео) Невероятный успех Star Wars Outlaws… если бы она была инди-игрой Стендап-комик Джимми О. Ян в трейлере нового сериала от режиссёра фильмов Marvel о Торе «Мистический квест» продолжается в трейлере четвёртого сезона
• • •
 
1
КИНО
СЕРИАЛЫ
369

Телеовощи. Выпуск 582: Игра в петуха

Теги
ВидеоТелеовощи
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

2Телеовощи. Выпуск 581: Полный улыбан

Тоже интересно

0Гаргулья-злодейка Демона получит собственный комикс 3Харрисон Форд и Хелен Миррен продолжают бороться за землю в трейлере второго сезона «Йеллоустоун: 1923» 5Над возвращением Дуэйна Джонсона и Джейсона Стэйтема в «Хоббса и Шоу 2» уже работает сценарист 7Авторы ремейка Silent Hill 2 анонсировали новую игру Cronos: The New Dawn 2Сайт Bleeding Cool назвал девять самых продаваемых комиксов 2024 года

Далее на КГ

0
Призрачный гонщик Джонни Блейз встретит своего коллегу из будущего в новом выпуске Spirits Of Vengeance
 9
Чёрная Вдова, Призрак и Агент США на новом кадре из марвеловских «Громовержцев»
 0
Анонс: новый ужастик Dark Pyramid в стиле Лавкрафта с ужасно-странными монстрами и чудаковатыми существами
 8
Злая Галь Гадот доминирует над доброй Рэйчел Зеглер на свежем кадре «Белоснежки»
 0
Зелёный Шершень и Мисс Ярость сражаются с преступностью в своём совместном кроссовере
 11
Режиссёр «Охоты на воров» задумал ещё три продолжения
 7
«Шрэк 5» и «Миньоны 3» переносятся
 18
Джош Хартнетт ушатывает весь самолёт в отрывке экшена «Рейс навылет»
 1
Новое дело на страницах первого выпуска комикса по «Зверополису» от Dynamite
 5
Скромный экшен «Охота на воров 2: Пантера» осторожно захватывает американский прокат
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Звезда «Бесстыдников» сыграет сыночка Джаббы Хатта в «Мандалорце и Грогу»
 
Розамунд Пайк, Айла Фишер и Вуди Харрельсон радуются окончанию съёмок «Иллюзии обмана 3» (фото)
 
Игры Новая игра от авторов It Takes Two показала своё фантастическое лицо
 
Игры Скромные успехи Alan Wake 2 и грандиозные планы на будущее у Remedy
 
Игры КГ играет: Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft
 
Аниме Ромком про косплей «Любовь с иголочки» получит второй сезон в 2025 году
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Телеовощи – 582: Игра в петуха
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 654: «Небриллиантовая рука», миллиарды «Волшебника Изумрудного города», «Возвращение Одиссея», «Финист»
 
11ЕВА
 
 
12Лазер-шоу «Три дебила» – 653: «Последний ронин», «Анора», «Домовёнок Кузя», «Одиссея» Нолана, итоги 2024 года
 
0Ноль кадров в секунду – 560: Ненужные люди
 
3ЕВА – 614: Лучшие сериалы 2024-го
 
2Ноль кадров в секунду – 559: Итоговое
 
 
2Телеовощи – 581: Полный улыбан
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 652: Первый трейлер «Супермена», дурной «Крейвен-охотник», «Еретик», новая «Мумия»
Ещё

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru