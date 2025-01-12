Телеовощи. Выпуск 582: Игра в петуха

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Содержание
Оценки эпизодов
|04:48 —
|Обсуждение новостей
|48:52 —
|«Игра в кальмара» — 2x01—07
|01:08:23 —
|«Первозданная Америка» (American Primeval) — 1x01
|01:22:23 —
|«Студия сновидений» (Dream Productions) — 1x01—04
|01:38:12 —
|«Монстры-коммандос» — 1x02—07 (финал сезона)
|01:52:23 —
|«Сто лет одиночества» (Cien Años de Soledad) — 1x01
|02:13:26 —
|«Звёздные войны: Опорная команда» — 1x06—07
|02:31:03 —
|«Лэндмен» — 1x08—09
|02:50:59 —
|«Гусар» — 2x10
|02:55:07 —
|«Спецназ: Львица» — 1x02
|02:59:50 —
|«Декстер: Первородный грех» — 1x02—05
|03:12:22 —
|«Призрак в доспехах: Синдром одиночки» — 1x24
|03:20:02 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 4x24
|03:27:50 —
|«Звёздный крейсер „Галактика“» — 1x08
|03:43:09 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 16x04
|03:54:08 —
|«Напряги извилины» — 1x08
|04:00:25 —
|«Ангел» — 1x14
|04:08:17 —
|«Баффи — истребительница вампиров: Сезон 8»
|04:15:27 —
|«Трансметрополитен»
|04:24:33 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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