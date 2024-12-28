Телеовощи. Выпуск 581: Полный улыбан

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Станция, с которой просто так не выбраться: хоррор-игру The Exit 8 превратят в фильм

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Инсайдеры утверждают, что франчайз «Могучие рейнджеры» получит фильм-перезагрузку

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Аниме «Разве плохо искать себе пару в подземелье? V» продолжится в начале весны 2025 года

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Marvel дразнит фанатов глобальным событием под названием Imperial

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Рецензия и отзывы на комикс «В лесной глуши, где нет ни души»

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Том Круз спасёт человечество от самого себя в 2026 году

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«Бэтмена 2» с Робертом Паттинсоном перенесли на осень 2027 года

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Съёмки «Бэтмена» из киновселенной DC отложены — режиссёр «Флэша» хочет успеть поставить научную фантастику

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«Хомякон» 2024: интервью с Романом Котковым, главным редактором Bubble Comics

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В издательстве Xl Media выйдет манга «Эта кукла влюбилась», по которой снимают аниме