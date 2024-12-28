Телеовощи. Выпуск 581: Полный улыбан

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Содержание
Оценки эпизодов
|08:59 —
|Обсуждение новостей
|41:25 —
|«13 клиническая. Начало» — 1x01
|49:45 —
|«Что, если...?» — 3x01—03
|01:06:15 —
|«Спецназ: Львица» — 1x01
|01:18:19 —
|«Дюна: Пророчество» — 1x06 (финал сезона)
|01:34:41 —
|«Звёздные войны: Опорная команда» — 1x05
|01:48:16 —
|«Лэндмен» — 1x07
|02:02:00 —
|«Гусар» — 2x09
|02:11:06 —
|«Призрак в доспехах: Синдром одиночки» — 1x22—23
|02:21:20 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 4x22—23
|02:41:16 —
|«Звёздный крейсер „Галактика“» — 1x07
|02:59:05 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 16x03
|03:07:51 —
|«Напряги извилины» — 1x07
|03:12:37 —
|«Ангел» — 1x13
|03:18:45 —
|«Баффи — истребительница вампиров: Сезон 8»
|03:24:53 —
|«Трансметрополитен»
|03:40:44 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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