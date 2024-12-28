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Инсайдеры утверждают, что франчайз «Могучие рейнджеры» получит фильм-перезагрузку

Источник: Hasbro

Известная команда супергероев Могучие рейнджеры готовится вернуться на экраны, если верить неофициальным источникам. Сайт CBR написал о возможном новом фильме «Могучие рейнджеры» со ссылкой на двух инсайдеров, один из которых Дэниел Рихтман.

Сайт передаёт со слов источников, что перезагрузка «Могучих рейнджеров» находится на ранней стадии разработки в Paramount. И она никак не будет связана с их отменённой перезагрузкой от Netflix. Компания Hasbro, владеющая правами на франчайз, и Paramount вели переговоры в течение нескольких месяцев и недавно достигли хорошего прогресса. Paramount и Skydance, как ожидается, сохранят медиаправа на «Могучих рейнджеров». Разговоры о полном выкупе франчайза ведутся, и обе стороны открыты для такой перспективы, если договорятся о цене.

Сообщается, что события вокруг проекта развиваются быстро, и Hasbro с Paramount уже обсуждают дату выхода нового фильма. Они учитывают провал «Могучих рейнджеров» 2017 года и уделяют особое внимание выбору окна релиза, возможно, в конце 2026-го.

Подробности сюжета ленты пока неизвестны. Также ещё нет информации, о какой именно команде Могучих рейнджеров снимут перезапуск. Будет ли это новая история о самой первой команде или одной из многих следующих, появившихся в оригинальном сериале, станет известно позднее. Но а кроме нового фильма Paramount может выпустить и анимационный сериал про этих супергероев.

«Могучие рейнджеры» начинались как телесериал и превратились в огромный франчайз, включающий также фильмы, видеоигры и не только.

А по другой инсайдерской информации, звезда «Очень странных дел» Сэди Синк может исполнить роль Джин Грей в новых «Мстителях» и «Людях Икс».

Теги
Могучие Рейнджеры
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Источник фотографий: Depositphotos

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