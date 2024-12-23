Телеовощи. Выпуск 580: Демонический опыт

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|01:11 —
|Обсуждение новостей
|28:45 —
|«Человек внутри» (A Man on the Inside) — 1x01—08
|42:23 —
|«Декстер: Первородный грех» (Dexter: Original Sin) — 1x01
|54:28 —
|«Секретный уровень» — 1x09—15 (финал сезона)
|01:49:53 —
|«Звёздные войны: Опорная команда» — 1x04
|01:58:13 —
|«Лэндмен» — 1x06
|02:14:48 —
|«Дюна: Пророчество» — 1x05
|02:28:42 —
|«Гусар» — 2x08
|02:33:15 —
|«Агентство» — 1x03
|02:40:55 —
|«Чем мы заняты в тени» — 6x11 (финал сериала)
|02:47:05 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 4x21
|02:59:44 —
|«Призрак в доспехах: Синдром одиночки» — 1x21
|03:08:06 —
|«Звёздный крейсер „Галактика“» — 1x06
|03:17:37 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 16x02
|03:26:56 —
|«Напряги извилины» — 1x06
|03:33:58 —
|«Ангел» — 1x12
|03:43:44 —
|«Баффи — истребительница вампиров: Сезон 8»
|03:50:38 —
|«Трансметрополитен»
|04:03:45 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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