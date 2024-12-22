Новые сериалы недели: «Игра в кальмара» возвращается

Сезон 2

Netflix

456 человек с финансовыми проблемами решают участвовать в таинственном турнире по детским играм. Быстро выясняется, что это турнир на выживание. После того как из соревнования выбывает игрок, размер приза увеличивается на 100 млн вон, а победитель турнира получит 45,6 млрд вон (около $ 38,5 млн). Однако ставки в играх смертельно высоки