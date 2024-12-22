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СЕРИАЛЫ
538

Новые сериалы недели: «Игра в кальмара» возвращается

Источник: Netflix

Среда, 25 декабря

 
Apple TV+
Терапия Shrinking

драма, комедия

В ролях Джейсон Сигел, Джессика Уильямс, Харрисон Форд, Люк Тенни, Майкл Ури, Криста Миллер

Создатель Билл Лоуренс, Бретт Голдштейн, Джейсон Сигел

Второй сезон драмеди завершится двенадцатым эпизодом под названием The Last Thanksgiving.

Видео

Четверг, 26 декабря

 
Сезон2
Netflix
Игра в кальмара 오징어게임

драма, триллер, фантастика

В ролях Ли Чон Джэ, Пак Хэ Су, Ви Ха-джун

Создатель Хван Дон Хёк

456 человек с финансовыми проблемами решают участвовать в таинственном турнире по детским играм. Быстро выясняется, что это турнир на выживание. После того как из соревнования выбывает игрок, размер приза увеличивается на 100 млн вон, а победитель турнира получит 45,6 млрд вон (около $ 38,5 млн). Однако ставки в играх смертельно высоки

Видео

Воскресенье, 29 декабря

 
Конец сезона3
Disney+
Что если? What If?

мультфильм, семейный, фантастика, боевик

В ролях Джеффри Райт, Чедвик Боузман, Хейли Этвелл, Доминик Купер, Шон Ганн, Джимон Хонсу

Создатель Э. С. Брэдли

Третий сезон анимационной антологии Marvel завершится восьмым эпизодом what if...?: what if... what if? Этот же эпизод станет заключительным для всего сериала.

Видео

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