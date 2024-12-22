Новые сериалы недели: «Игра в кальмара» возвращается

Среда, 25 декабря
Четверг, 26 декабря
драма, триллер, фантастика
В ролях Ли Чон Джэ, Пак Хэ Су, Ви Ха-джун
Создатель Хван Дон Хёк
456 человек с финансовыми проблемами решают участвовать в таинственном турнире по детским играм. Быстро выясняется, что это турнир на выживание. После того как из соревнования выбывает игрок, размер приза увеличивается на 100 млн вон, а победитель турнира получит 45,6 млрд вон (около $ 38,5 млн). Однако ставки в играх смертельно высоки
Воскресенье, 29 декабря
мультфильм, семейный, фантастика, боевик
В ролях Джеффри Райт, Чедвик Боузман, Хейли Этвелл, Доминик Купер, Шон Ганн, Джимон Хонсу
Создатель Э. С. Брэдли
Третий сезон анимационной антологии Marvel завершится восьмым эпизодом what if...?: what if... what if? Этот же эпизод станет заключительным для всего сериала.
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