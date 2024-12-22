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КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
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СЕРИАЛЫ
63

Неделя сериалов на КГ — главные новости 16–22 декабря

Источник: Paramount+
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
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3ЕВА – 612: Убиться об стену
 
4Телеовощи – 579: Отказывающие яйца
 
2Ноль кадров в секунду – 557: Точка входа в Цири
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 650: «Присяжный номер два», посредственная «Моана 2», кастинг «Гарри Поттера», «Ларго Винч 3»
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
1Ноль кадров в секунду – 556: Неделя успехов
 
 
3ЕВА – 611: Колхозники и китаянка
 
0Телеовощи – 578: Хогвартский наркоторговец
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