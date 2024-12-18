Фестиваль «Хомякон» попытается стать главным гик-событием этого года

Думали, что со смертью «Игромира» и Comic Con в России не осталось гик-фестивалей? Как бы не так, ведь свято место пусто не бывает. Только недавно отгремел «РЭД ЭКСПО», а тут для фанатов всего гикового подготовили уже другую выставку.

А именно — возрождённый «Хомякон», который пройдёт уже на этой неделе. Как утверждает пресс-релиз организаторов в лице издательства Bubble Comics и «Плюс Студии» (это продюсерский центр компании «Яндекса»), будет круто. Фестиваль постарается стать чуть ли не главным поп-культурным событием года. На нём соберутся фанаты комиксов, кино, сериалов, аниме, игр, косплея, музыки и всего остального, что претендует на ту самую культуру.

Как это бывает, будут эксклюзивные презентации, громкие анонсы кинопремьер, а также выступления мировых и российских звёзд. Например, на фестиваль приедет Сальвадор Ларрока — известный испанский художник, поработавший над многими комиксами Marvel Comics. Среди гостей также обещают Петра Гланца (актёр озвучания, «русский» голос Дэдпула), Юру Борисова («Кентавр»), Сергея Чихачёва («Кибердеревня», актёр озвучания и один из авторов культовой передачи «От Винта»), режиссёра Олега Трофима («Майор Гром» и «Майор Гром: Игра») и многих других.

Проведут большой конкурс с косплеерами со всего СНГ. На Аллее Авторов можно будет пообщаться с художниками комиксов, получить скетч от них. И, конечно, куда без разных партнёрских и тематических зон, стендов?

Кстати, на «Хомякон» также придёт кое-кто из авторов «КГ-Портала». Кто же, если не мы, расскажет всё важное, что будет на этом мероприятии? Сможете пересечься с нами, поболтать и передать приветы кому-то из Всеяредакции.

«Хомякон» пройдёт с 20 по 22 декабря в Москве. А именно — в павильоне №1 Экспоцентра.