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Финал «Йеллоустоуна» установил новый рекорд

Источник: Paramount+

Сериал «Йеллоустоун» — семейная драма и неовестерн в одном флаконе — напоследок зажгла. Хотя по-другому и быть не могло. В конце концов интерес аудитории к проекту Тейлора Шеридана не ослабевал на протяжении всех пяти сезонов, а периодически ещё и подогревался закулисной драмой, связанной с уходом из сериала исполнителя главной роли Кевина Костнера.

Заключительный эпизод пятого сезона за премьерный вечер собрал у экранов 11,4 млн зрителей. И это наивысший результат «Йеллоустоуна» за всю историю его эфира. Ну и показатель вовлечённости аудитории в обсуждение сериала в соцсетях тоже порадовал — финальный сезон стал самым обсуждаемым из всех. Можно считать, что семейство Даттонов ушло со сцены с огоньком.

Теперь, когда флагман завершил своё эфирное плавание, его создатель Тейлор Шеридан продолжит другие сюжеты оригинала, успевшего за это время разрастись в целый франчайз на стриминговом сервисе Paramount+.

Теги
Йеллоустоун
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