«Йеллоустоун» без Кевина Костнера — вышел трейлер финальных серий неовестерна

Стоило патриарху семейства в исполнении Кевина Костнера покинуть сцену, как и без того непростая жизнь Даттонов превратилась в настоящий хаос. Стриминговая платформа Paramount+ опубликовала трейлер заключительных эпизодов пятого сезона неовестерна «Йеллоустоун».

Финальные эпизоды сверхуспешной семейной саги Тейлора Шеридана зажиточные владельцы громадного ранчо в Монтане либо перегрызут друг другу глотки и, на радость многочисленным врагам, своими руками разорят семейное наследие, либо сумеют как-то договориться.