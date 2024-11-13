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«Йеллоустоун» без Кевина Костнера — вышел трейлер финальных серий неовестерна

Стоило патриарху семейства в исполнении Кевина Костнера покинуть сцену, как и без того непростая жизнь Даттонов превратилась в настоящий хаос. Стриминговая платформа Paramount+ опубликовала трейлер заключительных эпизодов пятого сезона неовестерна «Йеллоустоун».

Финальные эпизоды сверхуспешной семейной саги Тейлора Шеридана зажиточные владельцы громадного ранчо в Монтане либо перегрызут друг другу глотки и, на радость многочисленным врагам, своими руками разорят семейное наследие, либо сумеют как-то договориться.

Теги
ВидеоЙеллоустоун
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Сериалы
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Подкасты
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