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Билли Боб Торнтон пьёт и пашет в свежем трейлере драмы «Землевладелец»

Грызут друг другу глотки и мрут за ископаемые сокровища — такова реальность проживающих в западном Техасе. Стриминговый сервис Paramount Plus показал второй трейлер драмы «Землевладелец» от Тейлора Шеридана («Йеллоустоун», «Король Талсы»). Двухсерийная премьера состоится на цифровой платформе 17 ноября.

Драма с Билли Бобом Торнтоном, Джоном Хэммом и Деми Мур в ключевых ролях рассказывает о нефтянике, который занимается решением проблем бизнесмена, зашибающего доллары на добыче чёрного золота в западном Техасе.

Теги
ВидеоЗемлевладелец
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Источник фотографий: Depositphotos

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