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Том Хиддлстон демонстрирует шпионские навыки на съёмках второго сезона «Ночного администратора»

Источник: BBC

Том Хиддлстон на съёмках второго сезона сериала «Ночной администратор» в очередной раз напомнил, что идеально подходит на роль следующего Джеймса Бонда. Британец демонстрирует всё, что требуется от агента 007: дерзко исполняет трюки на мотоцикле, мастерски имитирует перестрелку и даже не забывает подкачаться в паузе между сценами.

Актёр снимается в продолжении шпионского сериала с июля, а ранее его заметили вместе с Хью Лори, коллегой по цеху в первом сезоне. Это вызвало предположения о возможном возвращении его персонажа, которого в последней серии увозят на верную смерть вооружённые противники. В свою очередь, Хиддлстон играет Джонатана Пайна – бывшего солдата и нынешнего менеджера отеля, который согласился работать на британское правительство и внедрился в окружение торговца оружием.

Спутницу Пайна в продолжении проекта сыграет 27-летняя модель Victoria's Secret Камила Морроне, бывшая девушка Леонардо Ди Каприо. А Оливия Колман вернется в роли куратора Пайна Анджелы Берр.

Первый сезон «Ночного администратора», вышедший в далёком 2016-м году, посмотрело более десяти миллионов зрителей.

Промо-арт сериала «Ночной администратор» Промо-арт сериала «Ночной администратор» Промо-арт сериала «Ночной администратор»
Теги
Ночной администратор
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Источник фотографий: Depositphotos

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