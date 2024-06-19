Первый взгляд на Тома Хиддлстона во втором сезоне «Ночного администратора» (фото)

Наконец-то стартовали съёмки продолжения «Ночного администратора» — мини-сериала 2016 года, от которого никто особенно никакого продолжения уже и не ждал. Однако же в апреле шпионскую драму продлили сразу на два сезона, а освободившийся пока из объятий Marvel Том Хиддлстон может уделить время своему персонажу Джoнaтaну Пaйну.

Вчера исполнителя главной роли застукали на съёмочной локации в Лондоне в компании коллеги Камилы Морроне. Снимали сцену в ресторане.

О сюжете второго сезона пока не распространяются, но ожидается, что между событиями экранизации романа Джона Ле Карре и событиями оригинального сценария пройдут, как и в реальности, восемь лет