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63

Первый взгляд на Тома Хиддлстона во втором сезоне «Ночного администратора» (фото)

Источник: Amazon

Наконец-то стартовали съёмки продолжения «Ночного администратора» — мини-сериала 2016 года, от которого никто особенно никакого продолжения уже и не ждал. Однако же в апреле шпионскую драму продлили сразу на два сезона, а освободившийся пока из объятий Marvel Том Хиддлстон может уделить время своему персонажу Джoнaтaну Пaйну.

Вчера исполнителя главной роли застукали на съёмочной локации в Лондоне в компании коллеги Камилы Морроне. Снимали сцену в ресторане.

О сюжете второго сезона пока не распространяются, но ожидается, что между событиями экранизации романа Джона Ле Карре и событиями оригинального сценария пройдут, как и в реальности, восемь лет

Промо-арт сериала «Ночной администратор» Промо-арт сериала «Ночной администратор» Промо-арт сериала «Ночной администратор»
Теги
Ночной администратор
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