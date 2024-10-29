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У «Человека-паука» из 90-х есть шанс вернутся в новом мультсериале

Источник: Disney+

После выхода «Людей Икс '97» зрители начали просить у Marvel сиквелы других старых мультсериалов. Идея продолжить «Человека-паука» 90-х ранее уже нашла отклик у работавшего над ним продюсера и сценариста Джона Семпера-младшего. Что же до Marvel Studios, по слухам, в студии, по крайней мере, обсуждали «Человека-паука '98». Так в интернете называют потенциальное продолжение «Человека-паука» 90-х. Обсуждали продолжении истории супергероя после успеха «Людей Икс '97». Информацией об этом поделился надёжный инсайдер Дэниел Рихтман. Таким образом у стенолаза есть шанс вернутся в новом сольном мультсериале. А не только в качестве камео в «Людях Икс '97», где он появлялся в супергеройском костюме и без него. Причём в одной сцене герой был вместе с Мэри Джейн Уотсон, считающейся пропавшей на момент финала «Человека-паука» 90-х.

Мультсериал про стенолаза растянулся на пять сезонов, выходивших с 1994-го по 1998 год. В них Питер Паркер успел столкнуться со Зловещей шестёркой, Кингпином, Крэйвеном-охотником, Зелёным гоблином, Морбиусом, Веномом, Карнажем и не только. Герой сражался бок о бок с Чёрной кошкой, Сорвиголовой и Доктором Стрэнджем. Он поучаствовал в Секретных войнах, познакомился со своими двойниками из других миров задолго до того, как что-то похожее показали в «Человеке-пауке: Через вселенные». В конце пятого сезона Питер и Мадам Паутина отправились искать пропавшую Мэри Джейн Уотсон. Но найти возлюбленную Человек-паук не успел: пятый сезон стал для мультсериала последним, и пара так и не воссоединилась.

«Люди Икс '97» продолжают историю героев мультсериала «Люди Икс», выходившего в 1992–1997 годах. Первый сезон шоу появился на стриминговой платформе Disney+ в этом году. Релиз второго состоится в 2026-м. В работе находится и третий.

Теги
Люди Икс '97
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Источник фотографий: Depositphotos

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