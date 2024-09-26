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Релиз второго сезона мультсериала «Люди Икс '97» про команду мутантов Marvel отложили до 2026 года

Источник: Marvel Entertainment, Disney+

Второй сезон мультсериала «Люди Икс '97» уже можно не ожидать в 2025 году. Его релиз перенесли на 2026-й. Причиной стали изменения, вносимые в сюжет и сценарии продолжения после увольнения предыдущего шоураннера и главного сценариста мультсериала. Эксклюзивной новостью об этом поделился сайт Nexus Point News.

В новых сериях кроме Людей Икс покажут две другие команды с Иксом в названии. Также в продолжении должны появиться персонажи Апокалипсис, Хавок, Уорлок, Полярис и Опасность (Опасная комната, получившая физическое тело). А у главных героев будут костюмы из комикса «Новые Люди Икс» Гранта Моррисона и Фрэнка Куайтли.

«Люди Икс '97» продолжают историю героев мультсериала «Люди Икс», показанного в 1992–1997 годах. Сиквел стартовал с двух эпизодов на стриминговой платформе Disney+ 20 марта. Его премьера оказалась второй по популярности среди первых сезонов мультсериалов на Disney+ после «Что если?», также рассказывающего о персонажах Marvel. Мультсериал уже был продлён на третий сезон.

«Люди Икс '97» в этом году номинировались на премию «Эмми» в категории «Лучший анимационный сериал». Но награду получил «Голубоглазый самурай». У этого мультсериала тоже будет второй сезон, и выйдет он в 2026-м

А ещё в этом декабре стартует анимационный сериал «Монстры-коммандос», с которого начнётся новая киновселенная DC.

Теги
Люди Икс '97
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Источник фотографий: Depositphotos

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