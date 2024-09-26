«Одни из нас»: плачущий Джоэл и Элли с гитарой в тизере второго сезона

Апокалипсис во все поля. В сети появился двухминутный тизер второго сезона «грибной» постапокалиптики «Одни из нас» с Педро Паскалем и Беллой Рэмси в главных ролях. Свежие эпизоды начнут выходить на HBO в следующем году.

Помимо яркого экшена и драматического пускания слезы показали новых персонажей продолжения в исполнении Изабеллы Мерсед, Кейтлин Дивер, Кэтрин О'Хары и Джеффри Райта. За оба сезона проекта отвечают Крэйг Мазин и Нил Дракманн.

И минималистичные постеры: