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«Одни из нас»: плачущий Джоэл и Элли с гитарой в тизере второго сезона

Апокалипсис во все поля. В сети появился двухминутный тизер второго сезона «грибной» постапокалиптики «Одни из нас» с Педро Паскалем и Беллой Рэмси в главных ролях. Свежие эпизоды начнут выходить на HBO в следующем году.

Помимо яркого экшена и драматического пускания слезы показали новых персонажей продолжения в исполнении Изабеллы Мерсед, Кейтлин Дивер, Кэтрин О'Хары и Джеффри Райта. За оба сезона проекта отвечают Крэйг Мазин и Нил Дракманн.

И минималистичные постеры:

Постеры сериала «Одни из нас» Постеры сериала «Одни из нас» Постеры сериала «Одни из нас»
Теги
ВидеоОдни из нас
Комментарии (6)

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Источник фотографий: Depositphotos

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