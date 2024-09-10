Новая киновселенная DC начнётся в декабре мультсериалом «Монстры-коммандос»

В июле 2025 года выйдет фильм «Супермен» от режиссёра и одного из руководителей DC Studios Джеймса Ганна. Этот кинокомикс будет первым фильмом в новой киновселенной DC, но не самым первым проектом в ней. Таковым станет анимационный сериал для взрослой аудитории «Монстры-коммандос», сценаристом и шоураннером которого также выступает Ганн. Премьера мультсериала из семи эпизодов состоится в этом году. Он начнёт выходить на стриминговом сервисе Max 5 декабря, а закончит — 16 января 2025-го.

В мультсериале Аманда Уоллер соберёт секретную команду из монстров-заключённых для выполнения миссий, слишком опасных для людей.

В озвучке проекта приняли участие Виола Дэвис (Аманда Уоллер), Фрэнк Грилло (Рик Флэг-старший), Индира Варма (Невеста), Дэвид Харбор (Эрик Франкенштейн), Алан Тьюдик (Доктор Фосфор) и другие. Виола Дэвис играла ту же героиню в фильмах DC.

А на Disney+ в 2025-м выйдет второй сезон супергеройского мультсериала «Люди Икс '97». Уже известны некоторые подробности продолжения.