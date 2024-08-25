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В продолжение мультсериала «Люди Икс '97» станет на две команды мутантов больше

Источник: Marvel Entertainment, Disney+

Мультсериал «Люди Икс '97» вернётся в 2025 году со вторым сезоном. Понемногу продолжают появляться новые подробности сиквела. Недавно перестало быть секретом, что в новых серия кроме Людей Икс покажут две другие команды с Иксом в названии. Новостью об этом поделился глава анимационного подразделения Marvel Studios Брэд Виндербаум. В Сети уже предполагают, что среди этих неназванных команд могут быть Икс-Фактор, Оружие Людей Икс или Сила Икс.

Во втором сезоне должны появиться Апокалипсис, Хавок, Уорлок, Полярис, Опасность (Опасная комната, получившая физическое тело). А у главных героев будут костюмы из комикса «Новые Люди Икс» Гранта Моррисона и Фрэнка Куайтли.

«Люди Икс '97» продолжают историю героев мультсериала «Люди Икс», показанного в 1992–1997 годах. Сиквел стартовал с двух эпизодов на стриминговой платформе Disney+ 20 марта. Его премьера оказалась второй по популярности для первых сезонов мультсериалов на Disney+ после «Что если?», также рассказывающего о персонажах Marvel.

В разработке уже находится третий сезон мультсериала.

Ранее сайт IMDb опубликовал список самых высоко оценённых его пользователями сериалов 2024 года. В топ попали «Люди Икс '97».

Теги
Люди Икс '97
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