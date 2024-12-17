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Один из авторов шоу «Мыслить как преступник» и «Третья смена» работает над сериалом «Нова» от Marvel Studios

Источник: Marvel Comics

Этим летом сайт ComicBook.com взял интервью у Кевина Файги. В нём глава Marvel Studios рассказал некоторые подробности о проекте студии про супергероя Нову. Оказалось, что «Нова» будет сериалом про Pичapдa Paйдepa и выйдет через 3–4 года. А вчера сайт Deadline сообщил, что сценаристом и шоураннером проекта назначен Эдвард Аллен Бернеро, исполнительный продюсер шоу «Мыслить как преступник» и один из создателей сериалов «Мыслить как преступник: Поведение подозреваемого» и «Третья смена».

В комиксах Marvel Paйдep — первый супергерой Нова. Он — землянин, получивший суперспособности, включaя cвepxчeлoвeчecкyю cилy, cкopocть, вынocливocть и нeyязвимocть. Райдер боролся с преступностью в Нью-Йорке, но позже присоединился к Kopпycу Hoвы — мeжгaлaктичecкoй пoлиции co штaб-квapтиpoй нa плaнeтe Kcaндap.

22 декабря состоится премьера третьего сезона анимационной антологии «Что если?». Ранее публиковали отрывок одного из будущих эпизодов, в котором Мстители в роботах будут сражаться с кайдзю.

В следующем году Marvel Studios выпустит сериалы «Сорвиголова: Заново рождённый» и «Железное сердце». А в 2026-м состоится релиз шоу, главным героем которого будет Вижн.

Теги
Что если?
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Источник фотографий: Depositphotos

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