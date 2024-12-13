Мстители в роботах и огромные монстры в отрывке из третьего сезона «Что если?»

YouTube-канал Marvel Entertainment опубликовал отрывок одного из эпизодов третьего сезона «Что если?». В ролике показывают Мстителей в роботах и их противников — огромных монстров.

Продолжение анимационного сериала-антологии стартует на стриминговом сервисе Disney+ 22 декабря. В предстоящем сезоне, который станет последним, заявлены восемь серий.

В сериале Наблюдатель путешествует по огромной мультивселенной, представляя зрителям истории о персонажах Marvel из альтернативных вселенных.