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Эпизод из «Секретного уровня» про PAC-MAN оказался тизером новой игры

Если вы уже видели посвящённый игре PAC-MAN эпизод из сериала «Секретный уровень», то знаете: называть мультфильм «посвящённым PAC-MAN» крайне сложно. Да, отдельные отсылки к классической аркаде в произведении имелись, но реально это была история в совершенно самостоятельном мрачно-фантастическом сеттинге. Странное решение, не правда ли?..

Нет, не правда. Реальность оказалась куда хитрее: на самом деле в Bandai Namco решили сделать новую мрачную метроидванию о дуэте из мечника и вечно голодного зубастого шара, стремящихся найти выход из наполненного смертельными опасностями и монстрами инопланетного лабиринта. Называется игра Shadow Labyrinth, и вот ей-то и был посвящён эпизод «Секретного уровня» — такая вот реклама игры, о существовании которой на момент выхода рекламы ещё никто и знать не знал. Умно провернули! За тем лишь странным нюансом, что мультфильм начисто спойлерит сюжет будущей игры... ну да не ради истории в метроидвании играют.

Выйдет Shadow Labyrinth в 2025 году на PC, PS5, Xbox Series X|S и Switch.

Теги
ВидеоСекретный уровеньShadow Labyrinth
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Источник фотографий: Depositphotos

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