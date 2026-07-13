Неделя сериалов на КГ — главные новости 6–12 июля

Мечи, бластеры и пришельцы с Земли в тизере фантастики «Трудно быть богом» по повести братьев Стругацких. В проекте сыграли Александар Радойичич, Никита Кологривый, Леонид Ярмольник и другие.

Киберпанк «Нейромант» получил второй тизер к юбилею оригинального романа Уильяма Гибсона. Дату премьеры сообщат позднее.

Тирион и Брон столкнутся с опасными существами во втором сезоне сериала «Чужой: Земля». Питера Динклэйджа и Джерома Флинна занесло в одно шоу.

Новые криминальные приключения аристократии в тизере второго сезона сериала «Джентльмены» от Гая Ричи. Премьера намечена на 3 сентября.

Том Харди и его безумная семейка возвращается в тизере второго сезона сериала «Гангстерленд». 18 сентября стартуют показы новых серий.

Съёмки финального сезона ужастика «Извне» со звездой «Остаться в живых» уже идут. Тайны жуткого городка будут раскрыты.

Актёр из «Крика 7» может сыграть злодейского мегателепата Гориллу Гродда в комедийном сериале DC. Первый сезон посвящён этому антагонисту.

Уолтон Гоггинс показал первые фотографии со съёмок третьего сезона «Фоллаут». Он вернулся к роли Гуля.