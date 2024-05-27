 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
«Трансформеры» и «Бросок кобры» пересекутся в полнометражном фильме от продюсеров Стивена Спилберга и Майкла Бэя «Это грёбаный кошмар» — Кристен Стюарт о возможной работе в Marvel «Вы ещё не видели, как я управляюсь с мечом» — Генри Кавилл морально готовит нас к ремейку «Горца» Эллиот Пейдж экранизирует гейскую космическую фантастику Вы ждали этого целую вечность: ноги Майкла Китона на постере «Битлджуса 2»
• • •
 
2
СЕРИАЛЫ
481

Вижн вернётся в киновселенную Marvel в сериале от шоураннера «12 обезьян» и «Звёздного пути: Пикара»

Источник: Marvel Studios / Disney+

Осенью в своём сольном проекте на экранах снова появится злодейка Агата Харкнесс из сериала «BaндaBижн». А позже в киновселенную Marvel вернётся ещё один персонаж из того же шоу 2021 года, а именно восстановленный Вижн. В последнем эпизоде сериала этот Белый Вижн получил прежние воспоминания и покинул городок Уэствью. Возвращение персонажа в пока неназванном сериале на стриминговом сервисе Disney+ намечено на 2026 год. Рекаста не будет, героя продолжит играть Пoл Бeттaни. Об этом стало известно Variety.

К тому времени на Disney+ выйдут сериалы Marvel «Это всё Агата», «Сорвиголова: Заново рождённый» и «Железное сердце». Премьера первого состоится 18 сентября, второго и третьего — в 2025 году.

Шоураннером проекта про Вижна стал Терри Маталас. Он был одним из создателей и шоураннеров сериала «12 обезьян», работал над четвёртым сезоном «Макгайвера», а также вторым и третьим «Звёздного пути: Пикара». Маталас является одним из шоураннеров второго сезона шоу про Пикара и единным — третьего.

Теги
ВандаВижн
Комментарии (2)

Ещё на эту тему

+«Мои приключения с Суперменом» — отрывок с экшеном из первого эпизода второго сезона мультсериала 12Через вселенные: ролик о том, что будет в выходящем сезоне сериала «Тёмная материя»

Тоже интересно

19Робот встаёт на защиту природы и животных в мультфильме от создателя «Как приручить дракона» 3Телеовощи. Выпуск 539: Бутылочный вопрос 9Гуль Уолтон Гоггинс охотится на Майкла Эмерсона в первом отрывке Fallout 2Экшен-платформер Beyond The Ice Palace обзаведётся сиквелом спустя 36 лет 0«Время „пыток“, принцесса!» — ещё одно аниме этого года, которому гарантировано продолжение

Далее на КГ

0
Комикс Lilith покажет мрачные приключения дьявольски горячей главной героини
 0
KГ игpaeт: Mega Man Battle Network, чacть 8
 1
«Отрой глаза» — призывает новый тизер Call of Duty: Black Ops 6
 3
«Лaзep-шoy „Tpи дeбилa“» — пpямaя тpaнcляция
 0
Рецензия и отзывы на комикс «Человек-паук. Утраты»
 0
Телеовощи. Выпуск 550: Склад Бондарчуков
 0
Аниме «Детектив Конан: Пять путеводных звёзд на миллион долларов» стало самым кассовым фильмом своего франчайза
 21
«Гарфилд» сожрал «Фуриосу» в мировом прокате
 0
Неделя кино на КГ — главные новости 20–26 мая
 13
Шелдон Купер вернётся? Джим Парсонс ответил, стоит ли ждать его нового появления в роли из «Теории большого взрыва»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Аниме «Садако» возвращается: трейлер долгожданного третьего сезона аниме «Дoтянyтьcя дo тeбя»
 
Первый взгляд на «Сумерки богов» Зака Снайдера
 
Аниме «Уютный пoxoд» — трейлер пpoдoлжeния aнимe oт нoвoй cтyдии
 
Кино Заветная мечта Зака Снайдера — полностью переделать один свой фильм
 
Игры Вышел позитивный мультяшный soulslike Another Crab's Treasure
 
«Teлeoвoщи» — пpямaя тpaнcляция
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Телеовощи – 550: Склад Бондарчуков
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 621: «Претенденты», провал «Каскадёров», «Марс Экспресс», «Дом у дороги 2», новая «Планета обезьян»
 
0Ноль кадров в секунду – 527: Два кубика чая
 
 
5ЕВА – 582: Истинное учение о попаданцах
 
0Телеовощи – 549: Много финалов
 
0Ноль кадров в секунду – 527: Два кубика чая
 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 620: «Министерство неджентльменских дел», «Эбигейл», приквел «Властелина колец», убытки студии Disney
 
3ЕВА – 581: Сказочный японский школьник
 
0Телеовощи – 548: Модный приговор
Ещё

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru