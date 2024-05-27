Вижн вернётся в киновселенную Marvel в сериале от шоураннера «12 обезьян» и «Звёздного пути: Пикара»

Осенью в своём сольном проекте на экранах снова появится злодейка Агата Харкнесс из сериала «BaндaBижн». А позже в киновселенную Marvel вернётся ещё один персонаж из того же шоу 2021 года, а именно восстановленный Вижн. В последнем эпизоде сериала этот Белый Вижн получил прежние воспоминания и покинул городок Уэствью. Возвращение персонажа в пока неназванном сериале на стриминговом сервисе Disney+ намечено на 2026 год. Рекаста не будет, героя продолжит играть Пoл Бeттaни. Об этом стало известно Variety.

К тому времени на Disney+ выйдут сериалы Marvel «Это всё Агата», «Сорвиголова: Заново рождённый» и «Железное сердце». Премьера первого состоится 18 сентября, второго и третьего — в 2025 году.

Шоураннером проекта про Вижна стал Терри Маталас. Он был одним из создателей и шоураннеров сериала «12 обезьян», работал над четвёртым сезоном «Макгайвера», а также вторым и третьим «Звёздного пути: Пикара». Маталас является одним из шоураннеров второго сезона шоу про Пикара и единным — третьего.