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«Мэр Кингстауна» с Джереми Реннером продлён на четвёртый сезон

Источник: Paramount+

Тюремная драма «Мэр Кингстауна» — ещё одно творение неутомимого Тейлора Шеридана — получила от стримингового сервиса Paramount+ продление на четвёртый сезон. Исполнитель главной роли Джереми Реннер подписан на продолжение.

Сценарную комнату четвёртого сезона открыли ещё в октябре, и авторы работали над продолжением в ожидании новостей о продлении. С сегодняшнего дня они могут быть уверены, что работали не напрасно.

В третьем сезоне городок Кингстаун сотрясла череда взрывов, во главе русской мафии стал новый человек, а разборки между наркоторговцами вспыхнули внутри и за пределами тюремных стен. Мэру Майку Макласки (Реннер) необходимо приложить титанические усилия, чтобы отыскать способ привести эту войну к перемирию.

Теги
Мэр Кингстауна
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