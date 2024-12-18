«Мэр Кингстауна» с Джереми Реннером продлён на четвёртый сезон

Тюремная драма «Мэр Кингстауна» — ещё одно творение неутомимого Тейлора Шеридана — получила от стримингового сервиса Paramount+ продление на четвёртый сезон. Исполнитель главной роли Джереми Реннер подписан на продолжение.

Сценарную комнату четвёртого сезона открыли ещё в октябре, и авторы работали над продолжением в ожидании новостей о продлении. С сегодняшнего дня они могут быть уверены, что работали не напрасно.

В третьем сезоне городок Кингстаун сотрясла череда взрывов, во главе русской мафии стал новый человек, а разборки между наркоторговцами вспыхнули внутри и за пределами тюремных стен. Мэру Майку Макласки (Реннер) необходимо приложить титанические усилия, чтобы отыскать способ привести эту войну к перемирию.