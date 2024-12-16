 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Неделя сериалов на КГ — главные новости 25 ноября — 1 декабря «Вотурод Мегавоин» — анонс аниме про стрёмного жиробаса-девственника с суперсилой Аарон Тейлор-Джонсон накрасился для нового постера «Крэйвена-охотника» В комиксе Batman: Dark Patterns молодой Бэтмен будет раскрывать жуткие и запутанные тайны Все прелести войны в трейлере фильма Алекса Гарленда «Война»
• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
505

«Укрытие» с Ребеккой Фергюсон продлено на два сезона

Источник: Apple TV+

Постапокалиптический триллер «Укрытие» с искательницей правды Ребеккой Фергюсон получил солидное продление — сразу на два сезона. При этом четвёртый сезон станет для сериала последним. Четырёх сезонов создателям как раз хватит, чтобы полностью экранизировать литературный первоисточник. Оным для проекта выступает книжная трилогия Хью Хоуи.

Книги и их экранная адаптация повествуют о крайне неприветливом пocтaпoкaлиптичecкoм бyдyщeм. Остатки человечества живyт в гpoмaднoм подземном бyнкepe под землёй, защищающем их oт нeпpигoднoй для жизни cpeды нa пoвepxнocти. Ho пocлe чepeды тaинcтвeнныx cмepтeй инжeнep Джyльeтт бepётcя paзyзнaть вcю пpaвдy oб их убежище, и oткpывшaяcя eй иcтинa вcex пoтpяcёт.

Шоураннером всех четырёх сезонов значится Грэм Йост, а в команду исполнительных продюсеров входят Фергюсон, Коммон и автор книг.

Теги
Укрытие
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

4Ребекка Фергюсон делится новостями из второго сезона «Укрытия»

Тоже интересно

19Жан-Клод Ван Дамм кончает всех в трейлере экшена «Прикончи их всех 2» 29«Последний ронин» Юрий Колокольников проливает реки крови в трейлере мрачного боевика 2Wuchang: Fallen Feathers — третий трейлер 11Топ самых страшных хорроров всех времён по версии IGN 7Новый Зелёный фонарь сыграет в триллере с Беном Аффлеком и Мэттом Дэймоном

Далее на КГ

0
К своему финалу движется серия ранобэ «Разве плохо искать себе пару в подземелье?»
 14
Встречайте! «Супермен» летит к вам на первом постере фильма Джеймса Ганна
 2
Геймплейные возможности Chernobylite 2: Exclusion Zone
 8
Парочка легенд: Джеки Чан и Ральф Маччио на первых кадрах экшена «Каратэ-пацан: Легенды»
 21
Все прелести войны в трейлере фильма Алекса Гарленда «Война»
 2
Зимний солдат повязал всех марвеловских лузеров на новых кадрах из «Громовержцев»
 0
КГ играет: Indiana Jones and the Great Circle
 1
Телеовощи. Выпуск 579: Отказывающие яйца
 20
Питер Уэллер умоется кровавыми слезами: Сергей Дружко сыграет Робокопа в «Небриллиантовой руке»
 3
Харрисон Форд и Хелен Миррен продолжают бороться за землю в трейлере второго сезона «Йеллоустоун: 1923»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
«Teлeoвoщи» — пpямaя тpaнcляция
 
ИгрыАниме Фанат Sega и главный герой аниме «Перерождение Дяди» поиграл в новую игру Sonic X Shadow Generations
 
Кино Веном и Эдди Брок идут ва-банк в финальном трейлере экшена «Веном 3: Последний танец»
 
Игры Ноль кадров в секунду. Выпуск 544: Сухие текстуры
 
Аниме Два следующих аниме по «Кайдзю №8» получили дату премьеры
 
На страницах комикса Absolute Superman показали кого-то, похожего на Лоис Лейн
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Телеовощи – 579: Отказывающие яйца
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 650: «Присяжный номер два», посредственная «Моана 2», кастинг «Гарри Поттера», «Ларго Винч 3»
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
1Ноль кадров в секунду – 556: Неделя успехов
 
 
3ЕВА
 
 
0Телеовощи – 578: Хогвартский наркоторговец
 
5Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 123: Интервью об игре «Песнь копья»
 
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 649: «Хищные земли», «Конклав», мюзикл «Злая», «Руки Вверх!», праздничные сборы, «Крэйвен-охотник»
 
1ЕВА – 610: Drama Queens
Ещё

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru