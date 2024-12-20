Пятый сезон «Очень странных дел» завершил съёмки (фото)

Случилось важное и неизбежное — съёмки пятого, заключительного, сезона мистического триллера «Очень странные дела» подошли к концу. Стриминговый сервис Netflix, для которого этот сериал на заре стал абсолютным хитом, не мог пройти мимо такого знаменательного события и опубликовал в сети увесистую подборку закадровых фото.

На снимках ещё никто не утирает горючие слёзы расставания. Все бодры и веселы, пилят для зрителей эпичное завершение истории Хоукинса и его обитателей.

Финальные эпизоды истории братьев Дафферов и Шона Леви выйдут на экраны в следующем году.