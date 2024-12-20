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Пятый сезон «Очень странных дел» завершил съёмки (фото)

Случилось важное и неизбежное — съёмки пятого, заключительного, сезона мистического триллера «Очень странные дела» подошли к концу. Стриминговый сервис Netflix, для которого этот сериал на заре стал абсолютным хитом, не мог пройти мимо такого знаменательного события и опубликовал в сети увесистую подборку закадровых фото.

На снимках ещё никто не утирает горючие слёзы расставания. Все бодры и веселы, пилят для зрителей эпичное завершение истории Хоукинса и его обитателей.

Финальные эпизоды истории братьев Дафферов и Шона Леви выйдут на экраны в следующем году.

Промо-арт сериала «Очень странные дела» Промо-арт сериала «Очень странные дела» Промо-арт сериала «Очень странные дела» Промо-арт сериала «Очень странные дела» Промо-арт сериала «Очень странные дела» Промо-арт сериала «Очень странные дела» Промо-арт сериала «Очень странные дела» Промо-арт сериала «Очень странные дела» Промо-арт сериала «Очень странные дела»
Теги
ГалереяОчень странные дела
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Подкасты
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28Лазер-шоу «Три дебила» – 651: «Миссия: Красный», «Ручная кладь», экранизация «Рапунцель», «28 лет спустя», «Грязные ангелы»
 
3ЕВА – 612: Убиться об стену
 
4Телеовощи – 579: Отказывающие яйца
 
2Ноль кадров в секунду – 557: Точка входа в Цири
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 650: «Присяжный номер два», посредственная «Моана 2», кастинг «Гарри Поттера», «Ларго Винч 3»
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
1Ноль кадров в секунду – 556: Неделя успехов
 
 
3ЕВА – 611: Колхозники и китаянка
 
0Телеовощи – 578: Хогвартский наркоторговец
 
5Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 123: Интервью об игре «Песнь копья»
 
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Источник фотографий: Depositphotos

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