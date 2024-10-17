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Звезда «Очень странных дел» сыграет в пятом сезоне «Пацанов»

Источник: Netflix

Пятый и финальный, если верить шоураннеру Эрику Крипке, сезон супергеройской сатиры «Пацаны» обзавёлся новым актёром. Им стал Мэйсон Дай, знакомый зрителям по четвертому сезону «Очень странных дел» — в ретрофантастике от Neftix актёр сыграл Джейсона Карвера, капитана школьной футбольной команды, вместе с друзьями-спортсменами подозревающего главных героев в проведении сатанинских ритуалов.

В «Пацанах» Мэйсон Дай сыграет супергероя по прозвищу Бомбсайт. Подробности касательно персонажа держался в секрете, но он уже упоминался ранее в сериале. Известно, что Бомбсайт — третий по старшинству из известных супергероев в истории. Расцвет его деятельности пришёлся на 50-е годы XX века. Также предполагается, что после «Пацанов» Дай появится в спин-оффе приквеле «Восхождение Vought», где у него будет постоянная роль вместе с Дженсеном Эклзом и Аей Кэш, сыгравших Солдатика и Штормфронт соответственно.

Четвертый сезон «Очень странных дел» вышел весной-летом 2022 года, а аналогичный сезон «Пацанов» — в 2024 году. Для обоих сериалов пятый сезон планируется завершающим. Шоу братьев Даффер должно выйти в 2025 году, а у детища Крипке пока что нет точной даты. Приквел «Восхождения Vought» был анонсировал 26 июля 2023 года на Комик-коне в Сан-Диего.

Теги
ПацаныОчень странные делаВосхождение VoughtДженсен Эклз
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Источник фотографий: Depositphotos

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