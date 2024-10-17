Колин Фёрт расследует причины авиакатастрофы в сериале «Локерби: Поиск правды» (трейлер)

Стриминговый сервис Peacock выпустил первый тизер-трейлер мини-сериала «Локерби: Поиск правды», основанного на реальной истории о взрыве рейса Pan American 21 декабря 1988 года, жертвами которого стали 259 пассажиров и членов экипажа.

Сериал из пяти серий выйдет 2 января 2025 года на стримингах Peacock, Sky Atlantic и NOW. Главную роль исполнил Колин Фёрт, а режиссёром стал Отто Батхёрст, снимавший «Чёрное зеркало», «Острые козырьки» и «Тёмные начала».

Проект расскажет о враче (Колин Фёрт), потерявшем дочь в результате трагедии. Его назначают представителем семей жертв в Великобритании, которые объединились ради расследования реальных причин взрыва самолёта. Герой отправляется в путешествие, ставящее под угрозу его семью и жизнь и разрушающее веру в систему правосудия.