«Очень странные дела» раскрыли названия эпизодов пятого сезона (видео)

Всё тайное рано или поздно становится явным. Как названия эпизодов финального сезона «Очень странных дел». В день исчезновения Уилла Байерса стриминговый сервис Netflix выкатил тизер пятого сезона мистического триллера, сообщающий названия его эпизодов:
- The Crawl
- The Vanishing of...
- The Turnbow Trap
- Sorcerer
- Shock Jock
- Escape from Camazotz
- The Bridge
- The Rightside Up.
Что конкретно скрывается под этими названиями, зрители узнают в следующем году. Точная дата возвращения заключительной телеглавы сверхопулярного сериала братьев Дафферов пока не рассекречена.
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