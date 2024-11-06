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«Очень странные дела» раскрыли названия эпизодов пятого сезона (видео)

Всё тайное рано или поздно становится явным. Как названия эпизодов финального сезона «Очень странных дел». В день исчезновения Уилла Байерса стриминговый сервис Netflix выкатил тизер пятого сезона мистического триллера, сообщающий названия его эпизодов:

  • The Crawl
  • The Vanishing of...
  • The Turnbow Trap
  • Sorcerer
  • Shock Jock
  • Escape from Camazotz
  • The Bridge
  • The Rightside Up.

Что конкретно скрывается под этими названиями, зрители узнают в следующем году. Точная дата возвращения заключительной телеглавы сверхопулярного сериала братьев Дафферов пока не рассекречена.

Теги
ВидеоОчень странные дела
Комментарии (2)

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Подкасты
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Источник фотографий: Depositphotos

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