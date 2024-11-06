«Очень странные дела» раскрыли названия эпизодов пятого сезона (видео)

Всё тайное рано или поздно становится явным. Как названия эпизодов финального сезона «Очень странных дел». В день исчезновения Уилла Байерса стриминговый сервис Netflix выкатил тизер пятого сезона мистического триллера, сообщающий названия его эпизодов:

The Crawl

The Vanishing of...

The Turnbow Trap

Sorcerer

Shock Jock

Escape from Camazotz

The Bridge

The Rightside Up.

Что конкретно скрывается под этими названиями, зрители узнают в следующем году. Точная дата возвращения заключительной телеглавы сверхопулярного сериала братьев Дафферов пока не рассекречена.