«Очень странные дела» происходят за кадром пятого сезона (фото)

Зафиксируем начало конца. В сети появилось первое фото из закулисья пятого сезона «Очень странных дел». Снимок с основным актёрским составом и создателями мистического триллера братьями Дафферами призван проиллюстрировать важную информацию — съёмки финального сезона ретро-истории действительно стартовали. Теперь уже официально.

Куда в финале пугающего сюжета занесут события персонажей во главе с престарелой Одиннадцатой, никто не знает. Но финал четвёртого сезона прозрачно намекал, что основным местом действия станет родной городок героев Хоукинс, где всё и начиналось.