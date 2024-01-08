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«Очень странные дела» происходят за кадром пятого сезона (фото)

Зафиксируем начало конца. В сети появилось первое фото из закулисья пятого сезона «Очень странных дел». Снимок с основным актёрским составом и создателями мистического триллера братьями Дафферами призван проиллюстрировать важную информацию — съёмки финального сезона ретро-истории действительно стартовали. Теперь уже официально.

Куда в финале пугающего сюжета занесут события персонажей во главе с престарелой Одиннадцатой, никто не знает. Но финал четвёртого сезона прозрачно намекал, что основным местом действия станет родной городок героев Хоукинс, где всё и начиналось.

Промо-арт сериала «Очень странные дела»
Теги
Очень странные дела
Комментарии (1)

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Источник фотографий: Depositphotos

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