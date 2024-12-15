Никита Кологривый популярнее Джейсона Стэйтема и Леонардо ди Каприо

Не успел зритель в полной мере переварить тот факт, что Никита Кологривый стал предшественником Джеймса Бонда, как подоспела новая шокирующая информация. Оказывается, Никита Кологривый — самый популярным актёром 2024 года. В бескомпромиссной гонке он обошёл таких неудачников, как Джейсон Стэйтем и Леонардо ди Каприо. Но не спешите рвать волосы на голове в тщетной попытке вспомнить, когда вы переместились в параллельную реальность — это рейтинг онлайн-кинотеатра «Кинопоиск», основанный на количество посещений пользователями страницы актёра.

Данный результат оказался возможен благодаря прошлогоднему сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте» и прочим проектам, среди которых драма о популярной музыкальной группе перестроечной эпохе «Комбинация» и стартовавшие съёмки третьего сезона маниакального детектива «Метод». В затылок Никите жадно дышит Джейсон Стэйтем, а замыкает тройку лидеров Леонардо ди Каприо.

По актрисам места распорядились так: на первом месте Ана де Армас, затем идёт Юлия Снигирь, а на третьем месте Маргарет Куолли. Режиссёры разделили места в такой последовательности: самым популярным стал Гай Ричи, Квентин Тарантино на втором месет, а Хаяо Миядзаки замыкает тройку лидеров.