Неделя сериалов на КГ — главные новости 9–15 декабря

Розамунд Пайк погибает в тизере третьего сезона «Колеса времени». Её спутник — тоже. У них это происходит в шахматном порядке.

Декстер воскресает в тизере «Декстера: Воскрешения». И задаёт зрителям важный вопрос.

Эпизод из «Секретного уровня» про PAC-MAN оказался тизером новой игры. Мрачная метроидвания с отсылками к легендарной аркаде.

Четвёртый сезон мультсериала «Приключения Пети и Волка» стартует 16 декабря. В тот же день состоится релиз игры «Петя и Волк: Дело об артефакте приключений».

«Песочный человек» на каблучках — свежий кадр со съёмок второго сезона. И поза у него странноватая.