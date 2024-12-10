Amazon официально запускает сериал по мотивам Warhammer 40,000 с Генри Кавиллом

Всего лишь-то два года назад студия Amazon MGM приобрела права на разработку сериальных и киношных проектов по мотивам популярной вселенной «Вархаммер 40,000» (Warhammer 40,000). Это движение в сторону новых медийных платформ (от настолок и видеоигр) возглавил Генри Кавилл.
Теперь настало время официальных анонсов — строительство расширенной вселенной начнут с сериала с Кавиллом в главной роли.
Для определения курса творческого развития франчайза была создана сценарная мини-комната. Предоставленный авторами материал позволил ответственным лицам прийти к уже упомянутому итогу — сериализованному шоу.
Никаких шоураннеров пока не назначали — все процессы находятся в зачаточном состоянии.
Действие первоисточника разворачивается в далёком будущем — в 40 тысячелетии. Человечество стоит на краю пропасти — угрозы нескончаемым потоком обрушиваются на Империум, которым управляет сидящий на Золотом троне мёртвый Бог-Император. Внутри свирепствуют предатели, из разных уголков космоса наступают пришельцы, а в глубине параллельного измерения, известного как Варп, затаились Боги хаоса.
Программное заявление Кавилла по случаю:
Моя невероятная команда и я, вместе с титанами мысли из Games Workshop, упорно вкалывали в рабочих комнатках, чтобы найти самый логичный подход к великолепному и бескрайнему миру Вархаммера.
Вместе мы перебирали тьму потрясающих персонажей, изучая древние тома и тексты. Наши общие усилия привели к превосходной отправной точке, где родится наша Вселенная. Мы получили одобрение от высокопоставленных лиц Amazon и Games Workshop.
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