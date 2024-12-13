Декстер воскресает в тизере «Декстера: Воскрешения»

Помимо приквела с подзаголовком «Первородный грех», о котором вроде бы никто особенно и не просил, поклонников «Декстера» ждёт сиквел — «Декстер: Воскрешение», где заглавный герой вернётся в своём привычном облике, подаренном ему Майклом С. Холлом.

Ну и чтобы никто не сомневался в том, что продолжение таки выйдет, кабельный канал Showtime выкатил тизер-анонс с голосом Декстера Моргана, который хочет узнать, соскучились ли по нему зрители. Надобно думать, ответы на этот вопрос он может получить разные.