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Декстер воскресает в тизере «Декстера: Воскрешения»

Помимо приквела с подзаголовком «Первородный грех», о котором вроде бы никто особенно и не просил, поклонников «Декстера» ждёт сиквел — «Декстер: Воскрешение», где заглавный герой вернётся в своём привычном облике, подаренном ему Майклом С. Холлом.

Ну и чтобы никто не сомневался в том, что продолжение таки выйдет, кабельный канал Showtime выкатил тизер-анонс с голосом Декстера Моргана, который хочет узнать, соскучились ли по нему зрители. Надобно думать, ответы на этот вопрос он может получить разные.

Теги
ВидеоДекстер: Воскрешение
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