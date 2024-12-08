Новые сериалы недели: «Декстер» возвращается, но есть нюанс

Премьера +

Disney+

Сериал расскажет о персонажах, которые работают на студии и создают сны главной героини Райли. Помимо новых героев в «Студии сновидений» появятся знакомые эмоции: Радость, Гнев, Грусть, Страх и Брезгливость.

Если двух полнометражек о творящемся в голове у Райли вам не хватило.