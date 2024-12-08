Новые сериалы недели: «Декстер» возвращается, но есть нюанс

Среда, 11 декабря
мультфильм, фэнтези, драма, комедия, приключенческий, семейный
В ролях Лиза Лапира, Майя Рудольф, Тони Хейл, Ричард Айоади, Эми Полер, Филлис Смит
Сериал расскажет о персонажах, которые работают на студии и создают сны главной героини Райли. Помимо новых героев в «Студии сновидений» появятся знакомые эмоции: Радость, Гнев, Грусть, Страх и Брезгливость.
Если двух полнометражек о творящемся в голове у Райли вам не хватило.
Четверг, 12 декабря
драма, комедия
В ролях Рэй Романо, Лиза Кудроу, Линда Карделлини, Люк Уилсон, Тейона Паррис, Поппи Лю
Три семьи борются за то, чтобы купить виллу в испанском стиле 1920-х годов, которая, как им кажется, решит все их проблемы.
Лиза Кудроу и Рэй Романо по крайне подозрительным и комично-драматичным причинам продают дом трём семьям, каждая из которых решительно настроена выдрать его из лап конкурентов. И у всех свои тайны. Трейлер пытается завлечь концепцией, но не очень понятно, чего в сериале окажется больше — комедии или драмы. А это важный нюанс.
Пятница, 13 декабря
драма, детектив
В ролях Патрик Гибсон, Кристиан Слейтер, Патрик Демпси, Молли Браун, Джеймс Мартинес, Кристина Милиан
Приквел оригинального сериала рассказывает о превращении молодого Декстера Моргана в жестокого охотника на маньяков.
Если идея маньячного приквела о молодом Декстере кажется вам привлекательной, то этот сериал для вас.
Воскресенье, 15 декабря
драма
В ролях Кевин Костнер, Джил Бирмингем, Уэс Бентли, Келли Райлли, Люк Граймс, Коул Хаузер
Создатель Тейлор Шеридан
Четырнадцатый эпизод станет заключительным для пятого сезона и сериала — флагман-неовестерн Тейлора Шеридана завершает своё повествование.
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